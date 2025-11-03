"Мне нравится атмосфера, все здесь. У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не свое место в турнирной таблице, нужно продолжать работать", - приводит слова Бителло ТАСС.
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" вничью сыграло с казанским "Рубином". Встреча завершилась со счетом 0:0. На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых 17 очков. Лидирующий "Краснодар" набрал 32 очка в 14-ти турах.
Бителло продлил трудовое соглашение с "Динамо" в сентябре этого года до 30 июня 2031 года. Бразилец играет в московской команде с 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Полузащитник "Динамо": мы занимаем не свое место в турнирной таблице
Фото: ФК "Динамо"