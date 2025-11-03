Барриос: у "Локомотива" было мало шансов по ходу игры с "Зенитом"

"Мы знали, насколько силен "Локомотив". Но, думаю, у противника было мало шансов по ходу игры. Да, она была напряженной, особенно в первом тайме. Но нам удавалось сохранить лидерство по счету", – приводи слова Барриоса "Матч ТВ".
В субботу, 1 ноября "Зенит" одержал победу над "Локомотивом" в домашнем матче. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Педро и Андрей Мостовой.
После этой встречи сине-бело-голубые поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит" набрал 29 очков в 14-ти турах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о победе своей команды в матче РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"