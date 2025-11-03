Матчи Скрыть

Первая лига

Уфа
14:00
ЕнисейНе начат
Ротор
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Барриос: у "Локомотива" было мало шансов по ходу игры с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался о победе своей команды в матче РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
"Мы знали, насколько силен "Локомотив". Но, думаю, у противника было мало шансов по ходу игры. Да, она была напряженной, особенно в первом тайме. Но нам удавалось сохранить лидерство по счету", – приводи слова Барриоса "Матч ТВ".

В субботу, 1 ноября "Зенит" одержал победу над "Локомотивом" в домашнем матче. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Педро и Андрей Мостовой.

После этой встречи сине-бело-голубые поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит" набрал 29 очков в 14-ти турах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка.

