"Иногда нам чего-то не хватает, чтобы играть без страха. Много игроков ушли, много травмированных. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что хотим бороться за первые места. Но, конечно, мы понимаем, что ситуация сложная", – приводит слова Бителло ТАСС.
"Динамо" на выезде сыграло вничью с "Рубином" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 0:0. В следующий раз московская команда примет "Акрон" из Тольятти на своем стадионе. Встреча состоится 8 ноября.
На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. За 14 прошедших туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков. Лидирующий "Краснодар" записал в свой актив 32 очка.
Полузащитник "Динамо" назвал сложной ситуацию в команде
Бразильский полузащитник "Динамо" Бителло высказался о ситуации в команде по ходу сезона РПЛ.
