Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
ЕнисейНе начат
Ротор
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Полузащитник "Динамо" назвал сложной ситуацию в команде

Бразильский полузащитник "Динамо" Бителло высказался о ситуации в команде по ходу сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Иногда нам чего-то не хватает, чтобы играть без страха. Много игроков ушли, много травмированных. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что хотим бороться за первые места. Но, конечно, мы понимаем, что ситуация сложная", – приводит слова Бителло ТАСС.

"Динамо" на выезде сыграло вничью с "Рубином" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 0:0. В следующий раз московская команда примет "Акрон" из Тольятти на своем стадионе. Встреча состоится 8 ноября.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. За 14 прошедших туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков. Лидирующий "Краснодар" записал в свой актив 32 очка.

