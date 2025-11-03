Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

МВД Краснодара начал проверку после нападения на автобус с футболистами "Спартака"

В МВД Краснодара прокомментировали ситуацию с нападением на автобус с футболистами "Спартака" перед матчем с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
"Вчера вечером в полицию города Краснодара поступило сообщение о повреждении автобуса спортивной команды.Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника", — приводит слова представителя пресс-службы МВД города "Чемпионат".

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Спартаком". По пути на стадион проведения встречи неизвестный разбил окно автобуса московской команды. В пресс-службе красно-белых сообщили, что в этот момент игроки находились внутри салона, но никто из них не пострадал.

В матче 14-го тура РПЛ "Краснодар" одержал победу над "Спартаком" со счетом 2:1. После этой встречи "быки" возглавили турнирную таблицу с 32 очками. "Спартак" набрал 22 очка и на данный момент занимает шестое место.

