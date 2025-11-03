МВД Краснодара начал проверку после нападения на автобус с футболистами "Спартака"

"Вчера вечером в полицию города Краснодара поступило сообщение о повреждении автобуса спортивной команды.Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника", — приводит слова представителя пресс-службы МВД города "Чемпионат".
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Спартаком". По пути на стадион проведения встречи неизвестный разбил окно автобуса московской команды. В пресс-службе красно-белых сообщили, что в этот момент игроки находились внутри салона, но никто из них не пострадал.
В матче 14-го тура РПЛ "Краснодар" одержал победу над "Спартаком" со счетом 2:1. После этой встречи "быки" возглавили турнирную таблицу с 32 очками. "Спартак" набрал 22 очка и на данный момент занимает шестое место.
