"Мне показалось, что футболисты "Локомотива" были значительно лучше физически готовы. Но "Зенит" за счет мастерства своих футболистов смог победить в матче. Победа хозяев была точно закономерной, потому что "Локомотив" толком ничего не смог создать", – приводит слова Семина ТАСС.
"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Это поражение стало первым для железнодорожников с начала текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
После этого тура "Зенит" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 30 очков. "Локомотив" опустился на пятое место, набрав 27 очков в 14-ти встречах РПЛ. У лидирующего на данный момент "Краснодара" – 32 очка.
Семин объяснил первое в сезоне РПЛ поражение "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение московской команды от "Зенита" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"