Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Семин объяснил первое в сезоне РПЛ поражение "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение московской команды от "Зенита" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне показалось, что футболисты "Локомотива" были значительно лучше физически готовы. Но "Зенит" за счет мастерства своих футболистов смог победить в матче. Победа хозяев была точно закономерной, потому что "Локомотив" толком ничего не смог создать", – приводит слова Семина ТАСС.

"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Это поражение стало первым для железнодорожников с начала текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

После этого тура "Зенит" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 30 очков. "Локомотив" опустился на пятое место, набрав 27 очков в 14-ти встречах РПЛ. У лидирующего на данный момент "Краснодара" – 32 очка.

