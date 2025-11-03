"У Альберта действующий контракт с "Целе". Если его хочет видеть "Спартак", то клубу придется заплатить не маленькую компенсацию, которую мы сами будем назначать. И сейчас вряд ли Риера уйдет в любой другой клуб. "Целе" играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт — это человек, которые не бросает ничего на полпути. "Спартак" к нам официально не обращался, переговоров никаких нет", - цитирует Голубина "СЭ".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" может назначить Альберта Риеру на пост главного тренера - испанский специалист с 2024 года занимает аналогичную должность в словенском "Целе", ранее он работал во французском "Бордо".
Напомним, что Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - контракт сербского специалиста с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года. Сообщалось, что в ближайшее время специалист может быть отправлен в отставку. После 14 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.
Вчера, 2 ноября, красно-белые на выезде уступили "Краснодару" (1:2) в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги.
В "Целе" высказались о возможном назначении Риеры на пост главного тренера "Спартака"
Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин высказался о возможном уходе Альберта Риеры в "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES