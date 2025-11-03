Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

"Спартак" не смог вылететь в Москву из Краснодара - "Матч ТВ"

Самолет с футболистами "Спартака" не смог вылететь из Краснодара в Москву.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, самолет с футболистами столичного "Спартака" не смог вылететь из Краснодара в Москву - отправление ожидается в скором времени.

Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.

Источник: "Матч ТВ".

