Жерсон: упорно работаю, чтобы вернуться на свой высокий уровень

"Я очень рад вернуться после травмы. Упорно работаю над тем, чтобы вернуться на свой высокий уровень. Я счастлив и хотел бы поблагодарить болельщиков. Надеюсь, что мы продолжим добиваться больших успехов вместе", - цитирует Жерсона "СЭ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Педро и Андрей Мостовой.
Жерсон перешел в петербургский клуб из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 9 матчей и отметился 1 забитым мячом.
Полузащитник "Зенита" Жерсон высказался о победе над "Локомотивом" (2:0) в 14 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"