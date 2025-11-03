Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Жерсон: упорно работаю, чтобы вернуться на свой высокий уровень

Полузащитник "Зенита" Жерсон высказался о победе над "Локомотивом" (2:0) в 14 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я очень рад вернуться после травмы. Упорно работаю над тем, чтобы вернуться на свой высокий уровень. Я счастлив и хотел бы поблагодарить болельщиков. Надеюсь, что мы продолжим добиваться больших успехов вместе", - цитирует Жерсона "СЭ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Педро и Андрей Мостовой.

Жерсон перешел в петербургский клуб из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 9 матчей и отметился 1 забитым мячом.

