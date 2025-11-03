Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

"Не показали достаточного желания". Футболист "Сочи" - об игре команды с "Оренбургом"

Защитник "Сочи" Неманья Стоич высказался об итогах матча 14 тура РПЛ с "Оренбургом" (1:3).
Фото: ФК "Оренбург"
"Очень тяжелая игра, мы не сразу вошли в этот матч, как должны были. С "Оренбургом" сыграли не лучшим образом, не показали достаточного желания, свой характер на поле, поэтому получился такой результат", - цитирует Стоича "Матч ТВ".

В воскресенье, 2 ноября, "Сочи" на выезде уступил "Оренбургу" в 14 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3, забитыми мячами в составе оренбуржцев отметились Эмирджан Гюрлюк, Михаил Игнатов (автогол) и Хорди Томпсон, в составе южан - Франсуа Камано.

После 14 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками. В 15 туре чемпионата страны южане сыграют на своем поле с "Ростовом".

