"Безнадега!" Экс-спортдир "Спартака" - об игре красно-белых

"Сложно комментировать такую игру красно-белых. Безнадега! Только в конце небольшие шансы появились. Но это уже агония! Сказались два удаления у хозяев. Да и то... Взорвались всего на пять секунд, полетели вперед. Не спаслись. Да и не должны были спасаться по такой игре", - приводит слова Шикунова "СЭ".
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов. В 15 туре чемпионата страны команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Контракт с главным тренером Деяном Станковичем рассчитан до конца сезона-2026/2027.