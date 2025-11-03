Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

"Безнадега!" Экс-спортдир "Спартака" - об игре красно-белых

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался об игре красно-белых в матче 14 тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Сложно комментировать такую игру красно-белых. Безнадега! Только в конце небольшие шансы появились. Но это уже агония! Сказались два удаления у хозяев. Да и то... Взорвались всего на пять секунд, полетели вперед. Не спаслись. Да и не должны были спасаться по такой игре", - приводит слова Шикунова "СЭ".

Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов. В 15 туре чемпионата страны команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Контракт с главным тренером Деяном Станковичем рассчитан до конца сезона-2026/2027.

