- Я сразу сам ушёл без вопросов. Если бы я наступил на него всем весом, у него дырки от шипов остались бы, учитывая мою массу и на какой скорости я бежал, - сказал Мелкадзе Metaratings.
Игра в Калининграде завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе "Балтики" забитыми мячами отметились Максим Петров и Сергей Пряхин. На 59-й минуте встречи грозненцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Георгий Мелкадзе.
На данный момент "Ахмат" с 16 очками занимает девятую позцию в турнирной таблице чемпионата России.
Мелкадзе высказался об удалении в матче с "Балтикой"
Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался о своём удалении в матче 13-го тура РПЛ с "Балтикой".
Фото: ФК "Ахмат"