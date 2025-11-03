Глушаков оценил игру "Спартака"

- "Спартак" нестабилен и играет так после прошлой осени, когда они показывали хороший результат. Дисбаланс в команде и на футбольном поле, из?за этого игроки неконцентрированно играют в определённых моментах, - сказал Глушаков "Матч ТВ".
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о последних результатах красно-белых.
