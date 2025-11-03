- В прошлом и позапрошлом сезонах «Динамо» претендовало на чемпионство, но в этом году команда выглядит слабо. Пока «Динамо» далеко до победы в РПЛ, - сказал Вьештица Metaratings.
В сезоне-2023/2024 московское "Динамо" становилось бронзовым призером РПЛ, а в следующем розыгрыше заняли пятое место.
На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. За 14 прошедших туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков. Лидирующий "Краснодар" записал в свой актив 32 очка.
Вьештица оценил перспективы "Динамо" стать чемпионом
Фото: ФК "Динамо" Москва