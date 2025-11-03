Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал Тула1 тайм
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Факел
18:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Вьештица оценил перспективы "Динамо" стать чемпионом

Экс-игрок "Зенита" милан Вьештица высказался о шансах московского "Динамо" стать чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- В прошлом и позапрошлом сезонах «Динамо» претендовало на чемпионство, но в этом году команда выглядит слабо. Пока «Динамо» далеко до победы в РПЛ, - сказал Вьештица Metaratings.

В сезоне-2023/2024 московское "Динамо" становилось бронзовым призером РПЛ, а в следующем розыгрыше заняли пятое место.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. За 14 прошедших туров РПЛ бело-голубые набрали 17 очков. Лидирующий "Краснодар" записал в свой актив 32 очка.

