Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Непомнящий: "Балтика" не остановится

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
- Они вполне по праву на своём месте. "Балтика" не остановится. Всем бояться "Балтику"! Всё по делу. Они и бегают, и играют, - сказал Непомнящий "Чемпионату".

"Балтика" одержала победу над грозненским "Ахматом" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми голами отличились полузащитники Максим Петров и Сергей Пряхин. Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя московский "Локомотив".

