- Они вполне по праву на своём месте. "Балтика" не остановится. Всем бояться "Балтику"! Всё по делу. Они и бегают, и играют, - сказал Непомнящий "Чемпионату".
"Балтика" одержала победу над грозненским "Ахматом" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми голами отличились полузащитники Максим Петров и Сергей Пряхин. Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя московский "Локомотив".
Непомнящий: "Балтика" не остановится
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"