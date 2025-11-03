Мостовой высказался об игре "Спартака" с "Краснодаром"

- При слабой игре "Спартака" в конце матча красно-белые могли увезти ничью, о которой я говорил. Было такое предчувствие, что "Спартак" может не проиграть "Краснодару", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Вчера, 2 ноября, московский "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Александр Черников, Джон Кордоба и Ливай Гарсия.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.