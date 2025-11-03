Матчи Скрыть

Первая лига

Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Кирьяков рассказал о перспективах Карпина в "Динамо"

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о будущем главного тренера "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, недовольство у болельщиков "Динамо" есть — это понятно. Но на поле есть проблемы: схема поменялась, пока она не доведена до автоматизма. Стоит только надеяться, что Валера постарается переломить ситуацию, - сказал Кирьяков "Чемпионату".

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" вничью сыграло с казанским "Рубином". Встреча завершилась со счетом 0:0. На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых 17 очков.

