- Конечно, недовольство у болельщиков "Динамо" есть — это понятно. Но на поле есть проблемы: схема поменялась, пока она не доведена до автоматизма. Стоит только надеяться, что Валера постарается переломить ситуацию, - сказал Кирьяков "Чемпионату".
В 14-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" вничью сыграло с казанским "Рубином". Встреча завершилась со счетом 0:0. На данный момент команда Валерия Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе бело-голубых 17 очков.
Кирьяков рассказал о перспективах Карпина в "Динамо"
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о будущем главного тренера "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"