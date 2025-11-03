Радченко высказался об игре московского "Динамо" в этом сезоне РПЛ

- Я, конечно, ожидал большего от "Динамо". Руководство не просто так приглашает специалиста, который тренирует сборную России. Но сейчас мы видим, что результата нет. Очень большая потеря очков на старте сезона. Когда стабилизируется игра "Динамо", можно только гадать. Мы видим, пока этого не происходит.
Этим летом московское "Динамо" возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Под его руководством команда одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений в 14 стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Бело-голубые набрали 17 очков и на пятнадцать баллов отстают от лидирующего в чемпионате России "Краснодара".
8 ноября подопечные Карпина примут на своем поле тольяттинский "Акрон" в рамках 15-го тура РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Динамо"