"Повеселил немного людей". Мостовой - о праздновании гола в ворота "Локомотива"

"Какие эмоции были после победы над "Локомотивом"? Нормальные. Правда, как я радовался голу, было не видно. В том числе из-за балаклавы. Стоило такое празднование желтой карточки? Мне кажется, да. Повеселил немного людей. Заранее придумал такое празднование? За день до игры", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
В субботу, 1 ноября, состоялся матч 14-го тура РПЛ между "Зенитом" и московским "Локомотивом". Игра проходила на "Газпром Арене" и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились вингеры Педро и Андрей Мостовой.
Напомним, Мостовой забил на 90+1-й минуте и отпраздновал гол с отсылкой на свое несостоявшееся похищение, надев на голову балаклаву. Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал футболисту за этот поступок желтую карточку.