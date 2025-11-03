Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

"Повеселил немного людей". Мостовой - о праздновании гола в ворота "Локомотива"

Вингер "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал свое празднование забитого мяча в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Какие эмоции были после победы над "Локомотивом"? Нормальные. Правда, как я радовался голу, было не видно. В том числе из-за балаклавы. Стоило такое празднование желтой карточки? Мне кажется, да. Повеселил немного людей. Заранее придумал такое празднование? За день до игры", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

В субботу, 1 ноября, состоялся матч 14-го тура РПЛ между "Зенитом" и московским "Локомотивом". Игра проходила на "Газпром Арене" и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились вингеры Педро и Андрей Мостовой.

Напомним, Мостовой забил на 90+1-й минуте и отпраздновал гол с отсылкой на свое несостоявшееся похищение, надев на голову балаклаву. Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал футболисту за этот поступок желтую карточку.

