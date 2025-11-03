"Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет — это вопрос к главному тренеру. Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему. Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная", - цитирует Айдамирова "СЭ".
Вчера, 2 ноября, "Ахмат" проиграл на выезде "Балтике" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и завершилась со счетом 0:2. Таким образом команда Станислава Черчесова потерпела третье поражение в четырех последних играх чемпионата России.
По итогам завершившегося тура грозненцы с 16 набранными очками располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице.
"У меня дебетовая карта, а не кредитная". Гендиректор "Ахмата" - о кредите доверия к Черчесову
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о доверии клуба к главному тренеру команды Станиславу Черчесову.
Фото: ФК "Ахмат"