Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

"У меня дебетовая карта, а не кредитная". Гендиректор "Ахмата" - о кредите доверия к Черчесову

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о доверии клуба к главному тренеру команды Станиславу Черчесову.
Фото: ФК "Ахмат"
"Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет — это вопрос к главному тренеру. Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему. Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная", - цитирует Айдамирова "СЭ".

Вчера, 2 ноября, "Ахмат" проиграл на выезде "Балтике" в матче 14-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и завершилась со счетом 0:2. Таким образом команда Станислава Черчесова потерпела третье поражение в четырех последних играх чемпионата России.

По итогам завершившегося тура грозненцы с 16 набранными очками располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится