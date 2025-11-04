Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Президент "Целе" отреагировал на интерес "Спартака" к Риере

Президент словенского клуба "Целе" Валерий Колотило подтвердил интерес "Спартака" и "Црвены Звезды" к главному тренеру команды Альберто Риере.
Фото: ФК "Целе"
"Без паники! Правда такая: Риера в Целе, готовит команду к игре. С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе "Спартак" и "Црвена Звезда", - сказал Колотило в интервью "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Спартака" к Альберто Риеру. Сообщалось, что представители московского клуба посетят ближайший матч Лиги конференций между "Целе" и "Легией", после чего примут решение о дальнейших переговорах с испанским специалистом.

После 14 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 22 очка.

Красно-белых с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович. В прошедшем сезоне под руководством сербского специалиста команда заняла четвёртое место в чемпионате.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится