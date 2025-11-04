Президент "Целе" отреагировал на интерес "Спартака" к Риере

"Без паники! Правда такая: Риера в Целе, готовит команду к игре. С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе "Спартак" и "Црвена Звезда", - сказал Колотило в интервью "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Спартака" к Альберто Риеру. Сообщалось, что представители московского клуба посетят ближайший матч Лиги конференций между "Целе" и "Легией", после чего примут решение о дальнейших переговорах с испанским специалистом.
После 14 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 22 очка.
Красно-белых с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович. В прошедшем сезоне под руководством сербского специалиста команда заняла четвёртое место в чемпионате.
Фото: ФК "Целе"