"Главное, что требует Шпилевский - идти до конца и играть смело. Многим это нравится, потому что мы не боимся играть в футбол. Понятно, что тяжеловато приходится, не всё у нас получается. Но мы смело действуем. Нам ставят в пример "РБ Лейпциг" времён Рангника, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. И от этой игры Шпилевский старается отталкиваться в работе с нами", - сказал Ивлев в интервью "Известиям".
Летом текущего года "Пари НН" объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера, ранее специалист работал в кипрском "Арисе", контракт с тренером был заключен на три года. После 14 сыгранных туров нижегородцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками.
Нижегородцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином", который располагается на 7 строчке в таблице с 19 баллами в своем активе.
Полузащитник "Пари НН" - о Шпилевском: ставит нам в пример "РБ Лейпциг" Рангника
Полузащитник "Пари НН" Андрей Ивлев рассказал, что под руководством Алексея Шпилевского команда стремится играть смело.
Фото: ФК "Пари НН"