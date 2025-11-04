Семшов: для борьбы за чемпионство ЦСКА не хватает скамейки

"Для борьбы за чемпионство "армейцам" не хватает скамейки, - в частности, форварда. Как только эту проблему решат, команда по праву будет претендовать на золото", - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".
После 14 сыгранных туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 30 очков. Последний матч "армейцы" выиграли у "Пари НН" со счётом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Матвей Кисляк.
В 15 туре команда Фабио Челестини на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал шансы ЦСКА на чемпионство.
