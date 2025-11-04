Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Семшов: для борьбы за чемпионство ЦСКА не хватает скамейки

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал шансы ЦСКА на чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА
"Для борьбы за чемпионство "армейцам" не хватает скамейки, - в частности, форварда. Как только эту проблему решат, команда по праву будет претендовать на золото", - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".

После 14 сыгранных туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 30 очков. Последний матч "армейцы" выиграли у "Пари НН" со счётом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Матвей Кисляк.

В 15 туре команда Фабио Челестини на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября.

