Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм
Зенит
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Пафос
20:45
ВильярреалНе начат
Карабах
20:45
ЧелсиНе начат
Интер
23:00
КайратНе начат
Бенфика
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
АталантаНе начат
Ньюкасл
23:00
АтлетикНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия ДНе начат
Брюгге
23:00
БарселонаНе начат

Защитник "Краснодара" считает, что пока не готов к сборной России

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев прокомментировал свой невызов в сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Это не ко мне вопрос. Есть тренерский штаб, и Валерию Георгиевичу виднее, кого сейчас вызывать. Моё личное мнение - я мало играю, только пришёл в этот клуб. Мне нужно играть, чтобы на меня смотрели", - сказал Пальцев в интервью Metaraitings.

Валентин Пальцев перешёл в "Краснодар" из махачкалинского "Динамо" в сентябре этого года. В составе "быков" защитник принял участие в восьми играх и не отметился результативными действиями.

После 14 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 32 набранных очка.

Напомним, что сборная России 12 ноября сыграет против сборной Перу в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", а 15 ноября встретится с Чили в Сочи на стадионе "Фишт".

