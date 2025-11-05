"Это не ко мне вопрос. Есть тренерский штаб, и Валерию Георгиевичу виднее, кого сейчас вызывать. Моё личное мнение - я мало играю, только пришёл в этот клуб. Мне нужно играть, чтобы на меня смотрели", - сказал Пальцев в интервью Metaraitings.
Валентин Пальцев перешёл в "Краснодар" из махачкалинского "Динамо" в сентябре этого года. В составе "быков" защитник принял участие в восьми играх и не отметился результативными действиями.
После 14 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 32 набранных очка.
Напомним, что сборная России 12 ноября сыграет против сборной Перу в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", а 15 ноября встретится с Чили в Сочи на стадионе "Фишт".
Защитник "Краснодара" считает, что пока не готов к сборной России
Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев прокомментировал свой невызов в сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"