"По Fan ID говорил и повторю ещё раз - никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности, и оно будет только укрепляться и расширяться на новые матчи,, стадионы, чемпионаты и кубки. По-другому не будет, поэтому эту дискуссию можно оставить", - передаёт слова Дегтярёва "Матч ТВ".
Напомним, с 1 июня 2022 года вступил в силу закон о введении Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги. К марту 2023 года система работала на всех шестнадцати стадионах лиги. Отметим, что среди активных фанатов закон не был поддержан, что сказалось на посещаемости матчей.
На данный момент Fan ID требуется для посещения матчей РПЛ, финала Кубка и Суперкубка России.
Дегтярёв: никакой отмены Fan ID не будет
Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, что отмены системы идентификации болельщиков не произойдёт.
Фото: соцсети Михаила Дегтярёва