Кордоба - о победе над "Оренбургом": здорово, что добились победы в таких тяжёлых условиях

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал победу над "Оренбургом" (3:1) в первом гостевом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Хотел бы поблагодарить своих партнёров по команде, тренерский штаб за ту хорошую работу, которую мы проделали. Конечно, добиться этой победы, играя не дома и в таких тяжёлых условиях, на таком поле - очень здорово. Будем надеяться, что продолжим также", - сказал Кордоба в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 ноября "Краснодар" на выезде играл против "Оренбурга". Встреча закончилась победой команды Мурада Мусаева со счётом 3:1. Голами в составе "быков" отметились Данила Козлов, а также дубль оформил Джон Кордоба. Отметим, что колумбийский форвард отличился девять раз в 19 встречах. У оренбуржцев единственный мяч забил Максим Савельев.

Ответная игра между командами пройдёт 26 ноября в Краснодаре.

