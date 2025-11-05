Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Карабах
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Бенфика
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Интер
1 - 0 1 0
Кайрат2 тайм
Марсель
0 - 0 0 0
Аталанта2 тайм
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Атлетик2 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Галатасарай2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Боруссия Д2 тайм
Брюгге
2 - 1 2 1
Барселона2 тайм

Терехин: "Динамо" по игре выглядело лучше, чем "Зенит". Победа по делу

Бывший форвард московского "Динамо" Олег Терехин прокомментировал Rusfootball.info победу над "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
- Конечно, не ожидал такой уверенной победы. Все по делу, "Динамо" выглядело лучше. Высокая самоотдача. Очень понравилась игра молодого Бабаева. Это говорит о том, что хорошо работает динамовская академия. Очень здорово. И Тюкавин забил просто шикарный мяч. Сегодня по игре "Динамо" было лучше, чем "Зенит". Все по делу. Эта победа добавляет оптимизма. Молодцы!

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится