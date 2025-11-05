- Конечно, не ожидал такой уверенной победы. Все по делу, "Динамо" выглядело лучше. Высокая самоотдача. Очень понравилась игра молодого Бабаева. Это говорит о том, что хорошо работает динамовская академия. Очень здорово. И Тюкавин забил просто шикарный мяч. Сегодня по игре "Динамо" было лучше, чем "Зенит". Все по делу. Эта победа добавляет оптимизма. Молодцы!
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терехин: "Динамо" по игре выглядело лучше, чем "Зенит". Победа по делу
Бывший форвард московского "Динамо" Олег Терехин прокомментировал Rusfootball.info победу над "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"