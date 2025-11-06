Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

"Безобразие". В "Динамо" прокомментировали приближающееся 50-летие без чемпионства

Член совета директоров "Динамо" Анатолий Гулевский высказался о приближении 50-летнего юбилея без побед в чемпионате страны.
Фото: ФК "Динамо"
"Это безобразие. Все мы ждем от нашей любимой команды побед, радости и чемпионства. В позапрошлом сезоне были в одном шаге от титула, но удача нам не улыбнулась. Но все равно все будет хорошо, мы, болельщики и административный состав очень верим в команду "Динамо", все у нас будет впереди", – приводит слова Гулевского "Матч ТВ".

Московская команда в последний раз становилась чемпионом СССР в 1976 году. Последний трофей "Динамо" завоевало в 1995 году. Тогда бело-голубые выиграли Кубок России.

В среду, 5 ноября "Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Кубка России. В турнирной таблице Российской Премьер-лиги команда Валерия Карпина занимает восьмое место, набрав 17 очков в 14-ти турах чемпионата России.

