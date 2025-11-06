Хомуха: возвращение Чалова будет отличным трансфером для ЦСКА

"Возвращение Чалова будет отличным трансфером для ЦСКА. Он был лучшим форвардом РПЛ в своё время. Он точно более высококлассный игрок, чем те нападающие, что есть сейчас в составе армейцев. Нынешние форварды ЦСКА даже близко не приближаются к его результативности", — цитирует Хомуху Legalbet.
Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. В греческий ПАОК россиянин перебрался из московского клуба летом прошлого года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 3 млн евро. Ранее в прессе появилась информация, что главный тренер греческой команды Разван Луческу недоволен Чаловым и готов отпустить форварда в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2025/2026 Фёдор Чалов принял участие в 15 матчах, чемпионата и Кубка Греции, а также квалификационного раунда и общего этапа Лиги Европы УЕФА. На счету россиянина три гола и одна результативная предача.
Фото: Getty Images