Кубок России

Спартак
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

Црвена Звезда
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Мидтьюлланд
3 - 1 3 1
СелтикЗавершен
Штурм
0 - 0 0 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Динамо Загреб
0 - 3 0 3
СельтаЗавершен
Ницца
1 - 3 1 3
ФрайбургЗавершен
Утрехт
1 - 1 1 1
ПортуЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 0 2 0
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Мальмё
0 - 1 0 1
ПанатинаикосЗавершен
Базель
3 - 1 3 1
ФКСБЗавершен
ПАОК
4 - 0 4 0
Янг БойзЗавершен
Ференцварош
3 - 1 3 1
ЛудогорецЗавершен
Брага
3 - 4 3 4
ГенкЗавершен
Рейнджерс
0 - 2 0 2
РомаЗавершен
Штутгарт
2 - 0 2 0
ФейеноордЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Виктория П
0 - 0 0 0
ФенербахчеЗавершен
Бетис
2 - 0 2 0
ЛионЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
БраннЗавершен

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
1 - 1 1 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Самсунспор
3 - 0 3 0
Хамрун СпартансЗавершен
КуПС
3 - 1 3 1
СлованЗавершен
Спарта
0 - 0 0 0
РакувЗавершен
Целе
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Ноа
1 - 2 1 2
СигмаЗавершен
Шахтер
2 - 0 2 0
БрейдабликЗавершен
АЕК Ларнака
0 - 0 0 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Линкольн
1 - 1 1 1
РиекаЗавершен
Лозанна
1 - 1 1 1
ОмонияЗавершен
Шкендия
1 - 1 1 1
ЯгеллонияЗавершен
Райо Вальекано
3 - 2 3 2
ЛехЗавершен
Шелбурн
0 - 1 0 1
ДритаЗавершен
Хеккен
1 - 2 1 2
СтрасбургЗавершен
Рапид
0 - 1 0 1
Университатя КрайоваЗавершен
Динамо Киев
6 - 0 6 0
ЗриньскиЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
АЗ АлкмарЗавершен

Ву: игра в РПЛ похожа на войну

Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался об игре в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- В РПЛ больше физики, больше контакта. Нужно играть жёстче, чтобы выигрывать. Похоже на войну, - сказал Ву "Чемпионату".

"Спартак" объявил о переходе 23-летнего игрока из французского "Ренна" 5 сентября. Кристофер Ву присоединился к красно-белым в качестве свободного агента.

Камерунский защитник выступал за "Ренн" с 2022 года. Камерунский защитник принял участие в 60 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Ву составляет 5,5 миллионов евро.

