- В РПЛ больше физики, больше контакта. Нужно играть жёстче, чтобы выигрывать. Похоже на войну, - сказал Ву "Чемпионату".
"Спартак" объявил о переходе 23-летнего игрока из французского "Ренна" 5 сентября. Кристофер Ву присоединился к красно-белым в качестве свободного агента.
Камерунский защитник выступал за "Ренн" с 2022 года. Камерунский защитник принял участие в 60 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Ву составляет 5,5 миллионов евро.
Ву: игра в РПЛ похожа на войну
Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался об игре в РПЛ.
