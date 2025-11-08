Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Динамо Мх
16:30
ЦСКАНе начат
Нижний Новгород
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Родина
16:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Эвертон
18:00
ФулхэмНе начат
Вест Хэм
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АлавесНе начат
Севилья
18:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
17:00
ВеронаНе начат
Комо
17:00
КальяриНе начат
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

В "Динамо" рассказали, когда Маухуб вернётся в строй

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что форвард команды Эль-Мехди Маухуб избежал серьёзной травмы.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"У Маухуба ничего серьёзного, сегодня его немного поберегли. Думаю, много он не пропустит", - сказал Пивоваров в интервью "Матч ТВ".

Эль-Мехди Маухуб получил повреждение в первом тайме в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита". Бело-голубые выиграли эту встречу 3:1. Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.

Марокканский нападающий в текущем сезоне принял участие за "Динамо" в 16 играх, отметился двумя забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.

