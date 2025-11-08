В "Динамо" рассказали, когда Маухуб вернётся в строй

"У Маухуба ничего серьёзного, сегодня его немного поберегли. Думаю, много он не пропустит", - сказал Пивоваров в интервью "Матч ТВ".
Эль-Мехди Маухуб получил повреждение в первом тайме в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита". Бело-голубые выиграли эту встречу 3:1. Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.
Марокканский нападающий в текущем сезоне принял участие за "Динамо" в 16 играх, отметился двумя забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.
