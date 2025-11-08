Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Динамо Мх
16:30
ЦСКАНе начат
Нижний Новгород
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Родина
16:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Эвертон
18:00
ФулхэмНе начат
Вест Хэм
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АлавесНе начат
Севилья
18:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
17:00
ВеронаНе начат
Комо
17:00
КальяриНе начат
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Нападающий "Акрона": сделаю всё, чтобы выиграть конкуренцию

Нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол высказался о конкуренции за место в основном составе с Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"
"На данный момент мне нужно серьёзно стараться, чтобы показать нашему тренеру, что я готов помогать команде всеми своими действиями. Если я это продемонстрирую, то у меня будет больше игрового времени. Я сделаю всё, чтобы выиграть конкуренцию и играть в основном составе", - сказал Беншимол в интервью "Советскому спорту".

Жилсон Беншимол в текущем сезоне принял участие в 13 встречах о всех турнирах за "Акрон, отметился семью забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

Артём Дзюба на данный момент травмирован. Он получил повреждение в 13-м туре РПЛ против "Локомотива" (1:1). В нынешнем сезоне он провёл 13 игр, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

На данный момент "Акрон" занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.

Сейчас тольяттинская команда играет матч 15-го тура против московского "Динамо" на выезде. В настоящее время идёт 41 минута встречи, счёт 0:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится