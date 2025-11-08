Нападающий "Акрона": сделаю всё, чтобы выиграть конкуренцию

"На данный момент мне нужно серьёзно стараться, чтобы показать нашему тренеру, что я готов помогать команде всеми своими действиями. Если я это продемонстрирую, то у меня будет больше игрового времени. Я сделаю всё, чтобы выиграть конкуренцию и играть в основном составе", - сказал Беншимол в интервью "Советскому спорту".
Жилсон Беншимол в текущем сезоне принял участие в 13 встречах о всех турнирах за "Акрон, отметился семью забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.
Артём Дзюба на данный момент травмирован. Он получил повреждение в 13-м туре РПЛ против "Локомотива" (1:1). В нынешнем сезоне он провёл 13 игр, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
На данный момент "Акрон" занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.
Сейчас тольяттинская команда играет матч 15-го тура против московского "Динамо" на выезде. В настоящее время идёт 41 минута встречи, счёт 0:0.
Фото: ФК "Акрон"