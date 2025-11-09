Лещенко - о "Динамо": будут играть, чтобы не вылететь

"Команда усилилась, подоспела молодежь. А мы с третьего места скатились на десятое. Дальше будет игра на выживание, будут играть, чтобы не вылететь. А как по-другому? Проиграли всем кому только можно", - цитирует Лещенко "Матч ТВ".
Вчера, 8 ноября, московское "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2. После 15 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе.
Бело-голубые одержали выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Народный артист России Лев Лещенко высказался о текущих результатах "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"