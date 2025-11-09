Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен
Балтика
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
4 - 0 4 0
БорнмутЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 1 3 1
ЛидсЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
1 - 0 1 0
ОвьедоЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал МадридЗавершен
Валенсия
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
0 - 3 0 3
СассуолоЗавершен
Болонья
2 - 0 2 0
НаполиЗавершен
Дженоа
2 - 2 2 2
ФиорентинаЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Лацио1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 1 2 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Штутгарт
3 - 2 3 2
АугсбургЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Майнц2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
1 - 1 1 1
ТулузаЗавершен
Метц
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Страсбург
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ОсерЗавершен
Лион
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм

Квеквескири: почему я должен гордиться, что мы играем с "Локомотивом" Это же не Реал

Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от "Локомотива" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Почему я должен гордиться, что мы играем с "Локомотивом"? Это же не "Реал" Мадрид. Вообще без разницы: лидеры они или нет. Это "Локомотив", а мы - "Оренбург". Мне вообще без разницы! Мы играем в одной лиге, и все друг другу конкуренты", - передаёт слова Квеквескири "Чемпионат".

Сегодня, 9 ноября "Оренбург" проиграл на выезде московскому "Локомотиву" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Николай Комличенко.

На данный момент команда Ильдара Ахметзянова занимает 14 место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 очков, а подопечные Михаила Галактионова находятся на четвёртой позиции с 30 набранными баллами.

Следующую игру оренбуржцы проведут дома против "Балтики". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.

