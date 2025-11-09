Квеквескири: почему я должен гордиться, что мы играем с "Локомотивом" Это же не Реал

"Почему я должен гордиться, что мы играем с "Локомотивом"? Это же не "Реал" Мадрид. Вообще без разницы: лидеры они или нет. Это "Локомотив", а мы - "Оренбург". Мне вообще без разницы! Мы играем в одной лиге, и все друг другу конкуренты", - передаёт слова Квеквескири "Чемпионат".
Сегодня, 9 ноября "Оренбург" проиграл на выезде московскому "Локомотиву" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Николай Комличенко.
На данный момент команда Ильдара Ахметзянова занимает 14 место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 очков, а подопечные Михаила Галактионова находятся на четвёртой позиции с 30 набранными баллами.
Следующую игру оренбуржцы проведут дома против "Балтики". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Фото: ФК "Оренбург"