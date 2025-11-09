"Победа достаточно тяжёлая. Понимали, что будет нелегко. Молодцы, что выиграли. Не думали ни о какой серии. Просто понимали, что в этой игре обязательно должны при домашних трибунах набирать очки", - передаёт слова Митрюшкина "Чемпионат".
Сегодня, "Локомотив" на своём стадионе "РЖД Арена" принимал "Оренбург" в рамках 15-го тура чемпионата России. Хозяева выиграли с минимальным преимуществом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Николай Комличенко, отличившись с пенальти.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков. Красно-зелёные отстают на три балла от лидирующего ЦСКА.
Вратарь "Локомотива" - о победе над "Оренбургом": достаточно тяжёлая
Фото: ФК "Локомотив" Москва