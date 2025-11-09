Защитник "Оренбурга" - о матче с "Локомотивом": если бы не поставили второй пенальти, то точно дали бы третий

"Мы точно не заслужили поражение. Если бы поставили второй пенальти, то точно дали бы третий. Одинаковые моменты трактовались в игре по-разному. Сильянов сбил Гюрлюка и не получил жёлтую карточку, обратный момент в том же месте в пользу "Локо" - он показывает её", - сказал Хотулёв в интервью Metaraitings.
Сегодня, "Локомотив" на своём поле обыграл "Оренбург" со счётом 1:0. На 72-й минуте встречи Николай Комличенко реализовал пенальти.
После 15 сыгранных туров оренбуржцы занимают 14 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 11 баллов. В этом сезоне команда выиграли лишь один выездной матч у "Акрона" (2:1) 17 августа.
Следующую игру подопечные Ильдара Ахметзянова проведут против "Балтики" в субботу, 22 ноября.
Защитник "Оренбурга" Данила Хотулёв раскритиковал судейство после поражения от "Локомотива" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"