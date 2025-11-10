Вратарь "Динамо": нельзя говорить, что первая половина сезона полностью провальная

"Так громко говорить нельзя. Провальная... Не знаю, для кого? То, что от нашей команды ожидали места в таблице выше - да. Я думаю, мы и сами от себя ожидали лучшей игры, больше побед и место в таблице выше. Конечно, сейчас это не то, что мы хотели видеть", - сказал Расулов в интервью "Матч ТВ".
В субботу, 8 ноября московское "Динамо" принимало на своём домашнем стадионе "ВТБ Арена" "Акрон". Встреча закончилась победой гостей 2:1. голами в составе тольяттинцев отметились Дмитрий Пестряков и Стефан Лончар, а у бело-голубых отличился Иван Сергеев.
После 15 сыгранных туров подопечные Валерия Карпина располагаются на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков.
Следующий матч московское "Динамо" проведёт на своём поле против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 23 ноября.
Фото: ФК "Динамо" Москва