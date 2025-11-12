Карпин может покинуть "Динамо" во время паузы на матчи сборных - источник

По информации источника, в руководстве московского "Динамо" недовольным выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в раздевалке и рядом высказывания Валерия Карпина. Возможен вариант с отставкой главного тренера во время паузы на матчи сборных.
Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером столичного "Динамо" летом текущего года, специалист также продолжает работу в национальной команде России. В феврале текущего года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо".
Источник: "СЭ".
Фото: ФК "Динамо"