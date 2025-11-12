По информации источника, Станислав Черчесов может сменить Валерия Карпина на посту главного тренера "Динамо". Кандидатура Станислава Черчесова обсуждалась летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве.
Напомним, что летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.
Станислав Черчесов в августе текущего года стал главным тренером грозненского "Ахмата". После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками, грозненцы располагаются на 11 строчке с 16 баллами в своем активе.
Источник: "СЭ".
Стало известно, кто может сменить Карпина на посту главного тренера "Динамо" - источник
Стал известен специалист, который может стать новым главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"