В "Динамо" высказались о возможной отставке Валерия Карпина

"Данная информация не соответствует действительности", - приводит слова пресс-службы "Динамо" "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин может быть отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо" во время паузы на матчи сборных. Также сообщалось, что новым главным тренером бело-голубых может стать Станислав Черчесов.
После 15 сыгранных туров столичный клуб занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками в своем активе.
В пресс-службе московского "Динамо" отреагировали на новость о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"