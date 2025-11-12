Матчи Скрыть

Камоцци: Черчесов в "Спартаке"? Это ужасно

Футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о возможном приходе Станислава Черчесова в "Спартак".
"Черчесов в "Спартаке"? Это ужасно, надеюсь, руководство не пригласит его. Это не самый подходящий кандидат для команды", - сказал Камоцци.

Вчера, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.

После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками

