"Черчесов в "Спартаке"? Это ужасно, надеюсь, руководство не пригласит его. Это не самый подходящий кандидат для команды", - сказал Камоцци.
Вчера, 11 ноября, московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон. Сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками
Камоцци: Черчесов в "Спартаке"? Это ужасно
Футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о возможном приходе Станислава Черчесова в "Спартак".
Фото: ФК "Ахмат"