Парфенов заявил о готовности возглавить "Спартак"

"Думаю, что, если вы спросите у любого тренера, то он ответит, что да. Я не чужой человек для этой команды, поэтому да. Здесь вопрос стоит не просто в "поработать в "Спартаке", у нас вот уже приезжали поработать… Речь о том, чтобы дать результат", – приводит слова Парфенова "Матч ТВ".
Во вторник, 11 ноября пресс-служба "Спартака" сообщила о том, что главный тренер команды Деян Станкович покинул свой пост. Отмечалось, что стороны расторгли договор по обоюдному согласию. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов, который работал в тренерском штабе Станковича.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 15-ти прошедших туров РПЛ команда набрала 25 очков.
