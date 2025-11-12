На матч России с Перу продано более 40 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Перу реализовано более 40 тысяч билетов.

В ноябре команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч со сборной Чили. Игра состоится в субботу, 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.



Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС. Отметим, что стадион "Газпром Арена", на котором состоится встреча команд, вмещает 68 тысяч зрителей. Игра состоится в среду, 12 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи с Ираном и Боливией. 10 числа команда Валерия Карпина обыграла Иран со счетом 2:1. 14 октября сборная России разгромила Боливию со счетом 3:0.