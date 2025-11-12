"Локомотив" много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Работать в "Локомотиве" — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков", — приводит слова Ротенберга "Спорт-Экспресс".
"Локомотив" объявил об увольнении Владимира Леонченко с должности генерального директора клуба в среду, 12 ноября. Этот пост занял Борис Ротенберг, который ранее являлся руководителем департамента развития молодежного футбола железнодорожников. 53-летний Леонченко занимал свою должность с декабря 2020 года.
На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 30 очков за 15 туров. От лидирующего "Краснодара" железнодорожников отделяет 3 очка.
Ротенберг сделал первое заявление на посту гендиректора "Локомотива"
Бывший футболист "Локомотива" Борис Ротенберг прокомментировал свое вступление в должность генерального директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"