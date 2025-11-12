Матчи Скрыть

Молодежная сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка Манаса

Молодежная сборная России (U-21) одержала победу над командой Ирана (U-23) в матче первого тура Кубка Манаса в Киргизии.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет матча на 34-й минуте открыл Даниил Моторин. Преимущество российской команды на 76-й минуте удвоил Даниил Шанталий с передачи Дмитрия Кучуруга. На 90+6?й минуте арбитр назначил пенальти, однако нападающий Никита Салтыков не смог его реализовать.

В следующий раз в рамках турнира национальная команда России до 21 года встретится со сборными Бахрейна (U23) и Кыргызстана (U23). Игры состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

Отметим, что основной состав сборной России по футболу проведет товарищескую встречу с командой Перу в среду, 12 ноября. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало – в 20:00 по московскому времени.

