Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ПеруНе начат

Футболист сборной Перу ответил, против кого из команды России хотел бы сыграть

Футболист сборной Перу Йорди Рейна оценил состав национальной команды России перед товарищеским матчем в Санкт-Петербурге.
Фото: "Чемпионат"
"У вас много сильных футболистов, перечислять даже нет смысла. Мне очень бы хотелось сыграть против Головина. Наши позиции на поле схожи, было бы интересно посмотреть, как он действует, вживую", — приводит слова Рейна "Чемпионат".

Товарищеский матч между сборными России и Перу состоится в среду, 12 ноября. Команды сыграют на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 20:00 по московскому времени.

В ноябре команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч со сборной Чили. Игра состоится в субботу, 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи. В октябре национальная команда России провела две товарищеские встречи. 10 числа Россия сыграла с Ираном, одержав победу со счетом 2:1. 14 октября команда Валерия Карпина обыграла Боливию с разгромным счетом 3:0.

