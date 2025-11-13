Акинфеев заявил, что хочет продлить контракт с ЦСКА на 5 лет

"Каким я вижу будущее? Переподписание контракта минимум на пять лет. Вы думаете я шучу?" - приводит слова Акинфеева ТАСС.
Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, до 2018 года он также выступал за национальную команду России. В текущем сезоне голкипер вышел на поле в 12 встречах и пропустил 10 мячей - в 3 матчах Акинфеев сохранил свои ворота "сухими".
Действующий контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона. В апреле 2026 года российскому голкиперу исполнится 40 лет.
