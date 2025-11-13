Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Акинфеев заявил, что хочет продлить контракт с ЦСКА на 5 лет

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем будущем.
Фото: ПФК ЦСКА
"Каким я вижу будущее? Переподписание контракта минимум на пять лет. Вы думаете я шучу?" - приводит слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, до 2018 года он также выступал за национальную команду России. В текущем сезоне голкипер вышел на поле в 12 встречах и пропустил 10 мячей - в 3 матчах Акинфеев сохранил свои ворота "сухими".

Действующий контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона. В апреле 2026 года российскому голкиперу исполнится 40 лет.

