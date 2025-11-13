Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

"Такая игра не может радовать". Колосков - о матче Россия - Перу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку матчу сборной России с Перу (1:1).
Фото: РФС
"Особо нечего сказать об игре сборной России. Удручающее впечатление. Ничего не получалось, не было коллективной игры. Какие-то эпизоды индивидуальных действий. За первый тайм вообще не было ни одного момента. Такая игра не может радовать. Футболисты стараются, но командной игры абсолютно не было", - цитирует Колоскова "Чемпионат".

Вчера, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеской встрече - 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и перуанец Валера. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили - товарищеская встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится