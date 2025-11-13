"Особо нечего сказать об игре сборной России. Удручающее впечатление. Ничего не получалось, не было коллективной игры. Какие-то эпизоды индивидуальных действий. За первый тайм вообще не было ни одного момента. Такая игра не может радовать. Футболисты стараются, но командной игры абсолютно не было", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Вчера, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеской встрече - 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и перуанец Валера. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили - товарищеская встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0).
"Такая игра не может радовать". Колосков - о матче Россия - Перу
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку матчу сборной России с Перу (1:1).
Фото: РФС