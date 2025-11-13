Глебов - о ничьей с Перу: атмосфера не очень радостная

"Могли забить второй, а уже потом и третий, и четвёртый. Но пропустили этот гол, и матч закончился с ничейным счётом. И, конечно, не было в команде игрока, который был бы рад такому результату. Поэтому атмосфера сейчас не очень такая радостная, но все понимают, что есть ещё один матч, и нужно точно побеждать", - сказал Глебов в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 12 ноября национальная команда России в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" сыграла вничью со сборной Перу. Хозяева открыли счёт на 18-й минуте. Мяч в ворота перуанцев забил Александр Головин. Гости ответили в концовке второго тайма точным ударом из-за пределов штрафной Алекса Валеры.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут в субботу, 15 ноября против сборной Чили. Игра пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Полузащитник сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал ничейный результат в товарищеской встрече против сборной Перу (1:1).
Фото: официальный сайт РФС