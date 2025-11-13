"Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство. Считаю, что это искусственно созданный инфоповод. Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Если будет решение ФИФА или обращение РФС - тогда можно комментировать. Пока это просто пост в телеграм-канале одного из наших журналистов", - сказал Гольдман в интервью "СЭ".
Напомним, что Артём Дзюба в товарищеской встрече против Гренады 19 марта этого года забил 31 гол в карьере за сборную России и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров национальной команды. Ранее он делил первое место с Александром Кержаковым, у которого 30 забитых мячей.
Ранее комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев нашёл эпизод из 2005 года, когда сборная России играла товарищеский матч против Германии в Менхенгладбахе. Игра завершилась со счётом 2:2, а последний гол записали на Андрея Аршавина. Но, по словам комментатора, на повторе видно, что последним мяча коснулся Александр Кержаков. Однако для того, чтобы засчитали гол на нападающего нужно отправить официальный запрос в ФИФА, и организация должна утвердить это решение.
Представитель Дзюбы - о пересмотре голов Кержакова за сборную: искусственно созданный инфоповод
Представитель нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман отреагировал на новость о том, что могут обновить рекорд экс-форварда сборной России Александра Кержакова по голам за национальную команду.
Фото: официальный сайт РФС