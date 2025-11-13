Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Экс-игрок "Динамо" оценил шансы клуба остаться в РПЛ: по очкам не такой большой задел до зоны стыков

Бывший футболист московского "Динамо" Александр Точилин выразил уверенность в том, что команда Валерия Карпина сумеет избежать борьбы за выживание в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Я не знаю, как оценивать шансы на вылет или на чемпионство после первого круга. Всё-таки вижу, что у "Динамо" есть потенциал для того, чтобы поправить турнирную ситуацию. Не знаю, можно ли говорить о том, что команда ближе к вылету. По очкам не такой большой задел до зоны стыков, но я думаю, что "Динамо" избежит этой участи", - сказал Точилин Metaratings.

Главным тренером "Динамо" является Валерий Карпин. Российский специалист пришел в клуб в начале июля 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

На данный момент московское "Динамо" находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах. Следующий матч бело-голубых пройдет 23 ноября против махачкалинского "Динамо" в рамках РПЛ.

